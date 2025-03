Juventus e Ferrari, pesantissimo allarme rosso

Un pesantissimo allarme rosso suona alla Continassa, ma non solo l’eco del fallimento sembra risuonare in un lungo eco che passa da Torino ed arriva fino all’Australia.

Allarme rosso, un filo lega Juventus e Ferrari! La Juventus non decolla e si ferma pesantemente, la Ferrari parte male e naufraga sotto l’acqua australiana, esattamente come la Juventus in riva all’Arno. Juventus e Ferrari accumunate da un filo rosso ed è allarme che suona con un’indiscrezione giornalistica che fa riflettere.

Massimo Pavan ne parla nel suo video editoriale Tastiera Velenosa:

Per Thiago Motta, al quinto posto, a meno uno dal quarto posto, è il chiaro momento dell’ultimo appello, non ci possono essere altre chiamate, considerando che la settimana successiva ci sarà la trasferta con la lanciatissima Roma e sarebbe auspicabile arrivarci, almeno con un minimo vamtaggio per non vedersi sorpassati nello scontro dell’Olimpico.

Motta si gioca molto, non sappiamo come stia gestendo questo momento, la speranza di tutti i tifosi, o quasi, è che possa rimettere la barca in sesto, per provare, quanto meno, a lottare per la quarta piazza, fino alla fine.

Anche in Ferrari dopo il fallimento australiano le domande si fanno, la strategia è quella giusta? Insomma, in casa Elkann al momento le cose non funzionano con una differenza, la Ferrari può recuperare, la Juventus, meno…