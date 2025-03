Terrore Sinner, è stato avvisato: deve stare attento

Jannik Sinner è fermo ai box, ma il tennis mondiale sembra aver perso la bussola. Senza di lui non c’è un vero padrone e i principali inseguitori hanno finora steccato più volte.

L’azzurro, attualmente ancora saldo al numero uno della classifica ATP, sta scontando la squalifica di tre mesi concordata con la WADA. Rientrerà a maggio, in occasione degli Internazionali d’Italia, pronto a riprendersi il palcoscenico in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Nel frattempo, però, il circuito non ha trovato un vero padrone. Gli avversari più accreditati di Sinner hanno mancato clamorosamente l’occasione di approfittare della sua assenza. Carlos Alcaraz, il più atteso, ha vinto a Rotterdam ma ha steccato i grandi appuntamenti, mentre Zverev, sempre costante, non è riuscito a fare quel salto di qualità che ci si aspettava.

Indian Wells, senza Sinner, è stata una corsa senza un vero dominatore e il trofeo è finito in mani sorprendenti, ma il tennis ha dimostrato ancora una volta che in questo momento l’unico capace di reggere davvero la pressione e i ritmi dei grandi tornei è proprio l’azzurro. Il suo ritorno a Roma sarà un evento carico di aspettative, dove Jannik dovrà ritrovare subito ritmo e fiducia, tuttavia la buona notizia è che i rivali diretti non sembrano in grado, al momento, di scalzarlo dal trono. All’orizzonte però si sta facendo largo un volto nuovo, che sta salendo in fretta e con fiducia e che, cosa di non poco conto, ha trovato il benestare di Boris Becker.

“Sinner, attento a Draper”: la benedizione di Becker

Si è preso Indian Wells contro Rune e ha praticamente agganciato Novak Djokovic nella classifica del ranking ATP. Sesto, con soli 90 punti di scarto sul campione serbo, Jack Draper ha stupito tutti nell’ultimo torneo americano. In attesa di scoprire quale sarà il suo rivale ai trentaduesimi dei Miami Open, l’inglese si è momentaneamente preso la scena mentre il Re Sinner è fuori dal palco, puntando con forza ad altri mille punti in palio in Florida.

Draper non può che gongolare, soprattutto dopo che una leggenda del tennis come Boris Becker lo ha individuato come new entry nella top 3 mondiale. Il tennista tedesco ha rilasciato un post sul suo profilo X, che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Lo adoro. Parla molto bene, è ben istruito ed è una bestia sul campo da tennis! Mi aspetto di più da lui per il resto dell’anno. Attenzione a Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz”