UEFA Nations League, quarti: Italia-Germania si può chiudere in parità? Francia ospite della Croazia

Si giocheranno, questa sera, le quattro gare valide per l’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League. Vediamo nel dettaglio di che sfide si tratta.

Dopo aver raccolto 13 punti e aver visto sfumare la possibilità di chiudere in testa al gruppo, l’Italia di Spalletti è pronta ad ospitare la Germania di Nagelsmann a San Siro. Si tratta di una sfida che può essere considerata “un grande classico” della storia del calcio: segnaliamo la quota del pareggio, segno “X” che pagherebbe 3,15 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 3 e su Betclic 3,20.

Quattro delle ultime sei gare disputatesi tra Italia e Germania, tra tutte le competizioni, sono terminate in pareggio. Da considerare anche la giocata “Under 2,5”, immaginando che non vengano realizzate più di tre reti durante la sfida: su Planetwin365 si parla di 1,70 volte la posta; su Unibet 1,67 e su WilliamHill 1,68. Un risultato esatto interessante è l’1-1: su Planetwin365 questo è proposto a 6; come su Betclic, mentre su Unibet la quota è di 5,30.

Molto interessante anche la sfida tra Danimarca e Portogallo, prevista a Copenaghen. I lusitani hanno stravinto il gruppo 1 con la bellezza di 14 punti raccolti in sei gare; i danesi, invece, sono arrivati secondi nel gruppo 4 senza brillare (8 i punti totali). Su Planetwin365 la vittoria del Portogallo pagherebbe 2,15 volte la posta; su Unibet 2,07 e su Betclic 2,19. Interessante anche la quota della giocata “Over 1,5 Ospite”: parliamo di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,14 e su Unibet 2,07.

A distanza di quasi sette anni dalla finale del Mondiale, Croazia e Francia si incontrano nuovamente. Da quel 15 luglio 2018, le due Nazionali si erano già affrontate quattro volte, l’ultima delle quali a giugno 2022. Segnaliamo la quota della giocata “Goal”, ipotizzando che entrambe le squadre vadano a segno durante il match: si parla di 1,75 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,73 e su WilliamHill 1,76. Molto interessante anche la quota dell’Over 2,5 finale, su Planetwin365 proposto a 1,95 volte la posta; su Unibet e WilliamHill 1,94.

I campioni in carica della Spagna saranno ospiti dell’Olanda. Reduci da cinque vittorie di fila, le Furie Rosse possono confermare il loro momento positivo? La vittoria esterna della Spagna pagherebbe su Planetwin365 2,30 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 2,34. Segnaliamo anche la quota dell’Over 1,5 Ospite: parliamo di 2,20 volte la posta su Planetwin365; come su Betclic, mentre su Unibet si parla di 2,15 volte la posta.