Un caso spacca i tifosi della Juventus. Perchè quei giocatori nerazzurri tornano a casa…?

Il Caso Cambiaso spacca i tifosi della Juventus. E quei giocatori nerazzurri che tornano a casa non fa piacere ai sostenitori bianconeri.

Dalle nazionali tornano tutti, alcuni non vanno nemmeno. Torna Retegui che non sta bene, non ci va Thuram, non ci va Dumfries che Lautaro si ferma e niente Uruguay, mentre i giocatori della Juve, devono sempre essere presenti anche quando non sono al 100%.

La situazione di Andrea Cambiaso fa discutere: è uscito a spalla contro la Fiorentina, ha fatto gli esami al J-Medical che, fortunatamente, hanno escluso lesioni, ecco, la logica avrebbe proposto uno stop precauzionale ed una totale prudenza per valutare la situazione con estrema calma e sicuramente riducendo i rischi di una qualsiasi ricaduta.

Massimo Pavan ne parla sul canale Tastiera Velenosa.

Adesso la palla passa a Luciano Spalletti, ma anche al giocatore che ha dimostrato sempre grande generosità ma che a questo punto rischia di mettere a rischio il livello delle prestazioni e non solo per il presente.