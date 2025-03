Annuncio bomba in F1: firma Max Verstappen

Il GP d’Australia ha confermato che il 2025 non sarà una passeggiata per nessuno, soprattutto per una Ferrari che non tenuto il ritmo. Verstappen si è preso il secondo posto, ma già si valuta il futuro per il prossimo anno.

All’Albert Park di Melbourne, a prendersi la scena è stato Lando Norris, al volante di una McLaren perfetta sul bagnato e sul asciutto, mentre Max Verstappen si è dovuto accontentare di un secondo posto sudato, contenendo i danni con una Red Bull che, ancora imperfetta, ha mostrato limiti evidenti. Il campione del mondo ha comunque sfoderato una prestazione di altissimo livello, ma il confronto diretto con Norris è stato impietoso: la MCL39 ha avuto qualcosa in più, soprattutto nella gestione della pista umida.

Verstappen, sempre glaciale in gara, non ha nascosto il proprio malcontento nel post: il feeling con la vettura non è dei migliori e il sospetto è che la Red Bull non stia garantendo al suo leader il mezzo per dominare come in passato. Le tensioni interne emerse già lo scorso anno, con frizioni mai del tutto risolte tra Max e la dirigenza, tornano ora d’attualità. Verstappen potrebbe addirittura valutare seriamente un addio anticipato, nonostante un contratto ancora valido. Non mancano le pretendenti e se la Red Bull non rialza il livello, il paddock potrebbe assistere al clamoroso scossone. C’è chi è pronto a scommettere che già nel 2026 l’olandese correrà con un’altra vettura.

Addio Verstappen, Brown spiazza tutti: “Andrà alla Mercedes”

Il mercato piloti della Formula 1 si infiamma ben prima della pausa estiva e al centro del ciclone c’è sempre lui: Max Verstappen. Poco prima del GP d’Australia, la McLaren ha blindato Oscar Piastri con un rinnovo oltre il 2026, ma non prima di un tentativo – a quanto pare vano – di avvicinarsi all’olandese. A confermare l’interesse è stato lo stesso Verstappen, che però ha liquidato l’ipotesi in modo piuttosto ruvido e arrogante: “Se ho parlato con Zak Brown? No, lo ha fatto il mio management, ma la discussione è finita quando Brown ha saputo quanto guadagno”. Parole che non hanno lasciato molto spazio a interpretazioni.

E’ stato proprio Zak Brown, in un’intervista al Telegraph, a rilanciare con un’analisi destinata a far discutere: “Penso che alla fine di questa stagione Verstappen lascerà la Red Bull e credo che andrà alla Mercedes. Se dovessi scommettere, scommetterei sulla Mercedes”. Il boss McLaren ha spiegato che la Mercedes ha una “cultura vincente” e che Toto Wolff ha già puntato Verstappen da tempo. Con Russell in scadenza e il giovane Antonelli in rampa di lancio, il puzzle potrebbe presto comporsi.