ESCLUSIVA SI L’ex agente di Osimhen consiglia la Juventus: “E’ forte, ma Tolu Arokodare è meglio”

19 gol e 6 assist in 35 presenze per Tolu Arokodare fra la Jupiler Pro League e la Coppa del Belgio: il centravanti nigeriano del Genk classe 2000 sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, fino a qui. Il suo agente Jean Gerard Czajka (dell’agenzia Matching Sport), è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di lui ed anche di Victor Osimhen attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, che scoprì portandolo al Wolfsburg in Germania agli inizi della carriera.

Czajka esordisce spiegando che Arokodare è un giocatore che fa della maturità il suo punto di forza: “Tolu è un giocatore che conosco da sempre, dato che l’ho incontrato per la prima volta quando aveva 15 anni e giocava nel Valmiera, in Lettonia. Tolu è davvero intelligente: quando l’ho incontrato la prima volta, stava leggendo la storia di Steve Jobs per rilassarsi prima di una partita, per rendere l’idea”, racconta.

L’ex agente di Osimhen consiglia la Juventus: “Tolu Arokodare è meglio”

Poi l’agente commenta i rumors che accostano attualmente l’ex bomber del Napoli alla Juventus, dando un consiglio ai bianconeri per un eventuale innesto nel reparto avanzato in vista della prossima stagione: “Per me Tolu è un profilo da Juventus, anche migliore di Osimhen. È intelligente, molto bravo spalle alla porta, veloce ed ha fatto bene in tutti club nei quali ha militato: Valmiera, Colonia, Amiens ed ora Genk. Tolu vale per me un grande club. Osimhen è un giocatore diverso. Ha esperienza, è veloce, forte di testa, esplosivo, ma onestamente penso che Tolu sia più facile da gestire. Entrambi i giocatori sono forti ma io scelgo Tolu”.