Formula 1, c’è una Ferrari in pole nella Sprint del GP di Cina!

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position per la Sprint Race del GP di Cina, regalando alla Ferrari una piccola ma significativa vittoria. Il sette volte campione del mondo, alla sua prima stagione con la Rossa, ha impressionato tutti nel Q3, chiudendo davanti a Max Verstappen per soli 18 millesimi. Un risultato che ha sorpreso lo stesso Hamilton, che ha reagito con una risata incredula nel team radio e ha esclamato “Davvero!?”, con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

Leclerc quarto nelle qualifiche della Sprint

Dietro i due titani della F1, la seconda fila sarà occupata da Oscar Piastri e Charles Leclerc quarto a circa due decimi dal compagno inglese, con la McLaren che ha mancato di poco la prima posizione. Se la Ferrari può sorridere per il primo squillo del suo nuovo alfiere, la Red Bull dimostra ancora una volta che Verstappen è in grado di spingere la vettura oltre i suoi limiti, confermandosi il principale rivale per la gara di domani. Differenza clamorosa di prestazioni dentro il team RedBull dove Verstappen è secondo e Lawson invece è ultimo.

Un percorso in crescendo nelle qualifiche

Il cammino di Hamilton nelle qualifiche Sprint era già iniziato nel migliore dei modi in SQ1, dove aveva segnato il miglior tempo con gomme medie, davanti a Norris e Leclerc. Verstappen, invece, aveva faticato, chiudendo solo quinto.

In SQ2, obbligatoria con gomme medie, la battaglia si è fatta più intensa, con Norris, Russell, Piastri e Hamilton separati da appena due decimi. Tra le sorprese, la solida prestazione di Albon e il sorprendente nono posto del giovane Hadjar. Male invece Alonso, eliminato all’ultimo istante da Albon, e Sainz, che non è riuscito a raggiungere l’ultima sessione.

Con la pole di Hamilton e una Ferrari in crescita, il GP di Cina si preannuncia elettrizzante. Riuscirà il britannico a trasformare questa pole in un successo nella Sprint Race?