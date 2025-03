Thiago Motta al centro delle critiche e del mirino, Thiago Motta espressione di tutti i mali, Thiago Motta passato dai cori estivi agli insulti di fine inverno. E la primavera? Al momento non porta consiglio, è difficile ipotizzare cosa sarà.

La Juventus deve tornare alla vittoria per scacciare le dense nubi che ci sono sul futuro di Motta, ad oggi il sostituto di Thiago Motta, è solo Thiago Motta perchè non esistono alternative, Tudor non convince e non vuole fare il traghettatore e poi c’è Mancini che ha un costo non banale.

Identikit del prossimo allenatore della Juventus, ecco il profilo…

Massimo Pavan sul canale Tastiera Velenosa identifica l’identikit perfetto del mister, partendo dalle parole di un allenatore in conferenza stampa con le caratteristiche che sarebbero ideali per rilanciare l’entusiasmo dei tifosi e non trovarsi di fronte ad una situazione delicata come quella odierna.

Il nome che piace ai tifosi ha un contratto con un’altra squadra ma non ci sono molte alternative credibili, molti allenatori, rappresentano e continuano a rappresentare un salto nel buio che convince solo fino ad un certo punt.