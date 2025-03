Incertezza condivisa: i dubbi sul futuro, prossimo e anteriore di Juventus e Milan

Se c’è un aspetto che accomuna quasi tutte le squadre di vertice del campionato, Inter esclusa, è quello legato ad una sostanziale incertezza rispetto a ciò che andrà a caratterizzare il loro futuro, sia prossimo che anteriore.

Il discorso legato alla Juventus è particolarmente eloquente, con la fiducia che la società e la dirigenza continuano a concedere e a sottolineare in favore di Thiago Motta, ma con un riscontro effettivo che tra investimenti effettuati e risultati ottenuti evidenzia un deficit che porterà a delle conseguenze.

E’ vero che il campo è giudice supremo ed inoppugnabile, e che di conseguenza la possibilità ancora presente di qualificarsi alla prossima Champions League potrebbe ribaltare le previsioni anche nefaste che accompagnano i pensieri sui protagonisti della Juventus che verrà, ma di certo ad oggi non esiste matematica certezza che le posizioni apicali dell’attuale linea di comando vadano a caratterizzare anche quella della prossima stagione. Allenatore ovviamente compreso, con la questione dei rapporti interni allo spogliatoio che potrebbe fare la differenza in negativo nelle valutazioni che saranno spese nei suoi confronti a partire dai giorni a venire.





La questione allenatore riguarda di rimbalzo anche il Napoli: e non perchè ci sia il benchè minimo dubbio sul lavoro meraviglioso svolto da Antonio Conte, a prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, quanto per le ombre di altri top club (Juventus su tutti ma anche Milan) che vengono fatte corrispondere alla sagoma del tecnico salentino.

Senza peraltro tenere conto del fatto che il contratto con il Napoli ha una durata ben definita, e che De Laurentiis ha dimostrato di essere uno dei Presidenti più illuminati a livello gestionale, ma anche più complicati da ammorbidire quando si trova nella condizione di vedere un proprio patrimonio corteggiato dalla concorrenza. E ci mancherebbe altro. Meglio rivolgersi altrove, anche perchè gli allenatori liberi (Mancini ma non solo) ci sono, e non implicherebbero una battaglia legale per poterli contrattualizzare.





Un discorso che si può facilmente allargare al Milan, con una situazione di classifica che regala la speranza di poter rimettere in piedi un obiettivo minimo stagionale che dista soltanto sei lunghezze, ma con un futuro del tutto insondabile anche solo a livello decisionale. L’unica certezza è che, come abbiamo avuto modo di raccontare nelle passate settimane, ogni genere di decisione passerà dalle mani di Giorgio Furlani, e che la voce in capitolo più influente sarà quella dell’amministratore delegato rossonero.

Le tempistiche per andare a disegnare la struttura societaria prima e tecnica poi dei rossoneri, non danno l’impressione di essere imminenti. Al contrario. La sensazione è che il nuovo giro di colloqui e di approfondimenti entrerà nella sua fase decisiva intorno alla fine del mese prossimo. Un periodo nel quale ogni candidato verrà riesaminato, compresi quelli come Paratici che godono di grande favore mediatico e della spinta di agenti influenti a Casa Milan.

Presto per arrivare ad individuare il prescelto, figuriamoci per poter comprendere a quale allenatore scelto da un Direttore Sportivo che non è ancora divenuto operativo, verrebbe assegnato il compito di ereditare il ruolo di Sergio Conceicao.