La rivelazione shock dell’ex campione della Serie A: “Potevano tagliarmi una gamba”

L’ex vice-Campione del Mondo (con la Francia nel 2006), Franck Ribery, che in Italia abbiamo visto giocare con le maglie di Fiorentina e Salernitana prima della conclusione della sua carriera, poi cessata nel 2022, ha rilasciato una intervista a L’Equipe nel corso della quale ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza italiana che hanno del clamoroso.

Il periodo è quello legato al tramonto della sua carriera: Ribery ha spiegato che in quel periodo ha rischiato addirittura l’amputazione di una gamba per i dolori sempre più ricorrenti al ginocchio: “Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male”, ricorda l’ex Bayern Monaco. “Non mi allenavo più tra una partita e l’altra, ma recuperavo per preservarmi”, ha proseguito.

La rivelazione shock di Ribery: “Potevano amputarmi una gamba”

Gli esami svolti non hanno fatto altro che rilevare l’assenza di cartilagine motivo per il quale “sono finito sotto i ferri in Austria dove mi è stata inserita una placca all’interno del ginocchio. Ma ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo”.

Da qui la conclusione che potesse essere necessaria addirittura la misura estrema dell’amputazione della gamba, per evitare l’estendersi dell’infezione stessa: “La placca è stata rimossa – racconta ancora – “l’infezione mi aveva divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo lo stafilococco aureo (un batterio che può causare infezioni, ndr). Ho passato dodici giorni in emergenza all’ospedale in Austria. Ero molto spaventato. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba“.