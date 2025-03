Sinner contro Alcaraz, annuncio improvviso: finalmente la verità

Il duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è già leggenda, un confronto che trascende il campo e sta scrivendo un’epoca nel tennis moderno.

Due ragazzi poco più che ventenni, rivali e amici, capaci di spingersi al limite in ogni sfida. “Mi costringe a dare il massimo”, hanno dichiarato entrambi più volte, consapevoli che l’uno rappresenta la miglior versione possibile dell’altro. Eppure, nel 2024, la bilancia pende tutta dalla parte del murciano: tre vittorie su tre, sempre in rimonta, che hanno portato il bilancio complessivo a 7-4 per lo spagnolo. Da Indian Wells al Roland Garros, fino alla recente finale di Pechino, Alcaraz ha sempre risposto presente quando Jannik ha provato a mettere la testa avanti.

Eppure, nonostante il dominio negli scontri diretti, il 2025 non è stato esattamente l’anno del salto di qualità per Carlos, almeno per ora: solo un titolo a Rotterdam, e un’occasione sprecata per prendersi la vetta del ranking in assenza di Sinner per la squalifica WADA. L’altoatesino tornerà a maggio agli Internazionali di Roma, e sa bene che tutto sarà ancora in gioco. Alcaraz, nel frattempo, deve convivere con la pressione e l’etichetta di “predestinato”, mentre Sinner ricarica le energie, pronto a riprendersi la scena. Una rivalità autentica che infiammerà il circuito anche quest’anno, quasi per certo. Il meglio deve ancora venire…

Duello tra campioni, parla Santopadre: “Sinner fortunato”

Nel panorama di una rivalità che sta accendendo l’interesse del tennis mondiale, spiccano due modi opposti di stare in campo, due personalità distinte, due approcci al successo. A sottolinearlo è stato Vincenzo Santopadre, durante il Trophy Tour a Roma: “La differenza tra Sinner e Alcaraz? Jannik ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente che gli ha trasmesso valori solidi, ha scelto persone giuste. Carlos è più giovane, più esuberante, ma è un ragazzo di cui la Spagna può essere fiera”. Parole chiare, che mettono in luce non solo il talento, ma anche il percorso umano dei due fuoriclasse.

Intanto, in assenza di Sinner, fermo fino a maggio, Alcaraz proverà ad accorciare la distanza nel ranking, ma finora ha raccolto meno di quanto ci si aspettasse, lasciando la vetta ancora saldamente in mano all’altoatesino. Con Zverev unico vero “inseguitore” – ma che ha steccato più di Alcaraz – la sfida è aperta e sarà la solidità mentale a fare la differenza. E forse è proprio questa, come lascia intendere Santopadre, la chiave che potrebbe decidere il tutto: più che nei colpi, nel modo di reggere il peso della grandezza.