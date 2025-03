Domani Germania-Italia, i convocati di Spalletti: nessuna aggiunta nonostante i 3 infortuni

Nessuna aggiunta fra i convocati della Nazionale Italiana in vista della sfida di domani sera contro la Germania. Retegui, Calafiori e Cambiaso infatti non ci saranno, ma il gruppo al seguito di Luciano Spalletti è rimasto quello annunciato prima della sfida persa 2-1 dagli azzurri a San Siro.

In palio c’è l’accesso alla semifinale della Uefa Nations League, ma a Tonali e compagni servirà una vittoria con due reti di scarto (almeno) per eliminare la banda di Nagelsmann. Appuntamento al Signal Iduna Park domenica 23 marzo, ore 20.45. Uno sbarco alle Finals permetterebbe per altro alla Nazionale italiana di posizionarsi in un girone vantaggio verso i Mondiali del 2026, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo evitando così il gruppo che pare più tosto contro Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

L’elenco dei convocati dell’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).

Germania-Italia, arbitra Marciniak

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la sfida fra Germania ed Italia in programma domani alle 20.45. Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, in programma al Signal Iduna Park di Dortmund. Tutta polacca la squadra arbitrale: gli assistenti saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsi, quarto uomo Paweł Raczkowski. Pawel Pskit al VAR, l’AVAR sarà Tomasz Kwiatkowski.