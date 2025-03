La Juve sfida mezza Europa per un talento assoluto: ecco di chi si tratta!

Edvin Pašagić, giovane difensore centrale classe 2009 del Malmö FF U17, è uno dei prospetti più interessanti del calcio scandinavo. Con radici bosniache e una formazione calcistica svedese, Pašagić ha attirato l’attenzione di alcuni dei migliori club europei, grazie alle sue prestazioni convincenti con la maglia del club svedese.

Secondo quanto raccolto, in esclusiva, da Sportitalia.com la Juventus, il Feyenoord, la Dinamo Zagabria e il Basilea hanno mostrato un concreto interesse per il giovane talento, invitandolo a visitare le loro strutture e discutere di un possibile futuro nei rispettivi settori giovanili. Il primo appuntamento sarà con la Juventus, che accoglierà il giocatore domenica per un incontro con i dirigenti del club bianconero.

Pašagić è un difensore centrale moderno, capace di combinare forza fisica, senso della posizione e abilità con il pallone tra i piedi. Dotato di grande intelligenza tattica, sa leggere bene il gioco e anticipare le mosse degli avversari. Le sue prestazioni con il Malmö FF U17 non sono passate inosservate, attirando l’interesse di numerosi osservatori e scout dei club più importanti.

Oltre alla Juventus, anche il Feyenoord, noto per la sua eccellente scuola giovanile, ha espresso particolare interesse per il ragazzo. Il club olandese ha una lunga tradizione nella crescita di giovani talenti e potrebbe offrire a Pašagić un ambiente ideale per sviluppare le sue qualità. La Dinamo Zagabria, uno dei club più importanti dei Balcani per la formazione di giovani calciatori, potrebbe rappresentare una scelta interessante, considerando le sue radici bosniache e la vicinanza culturale e linguistica. Anche il Basilea, una delle squadre più forti della Svizzera, ha messo gli occhi su di lui, valutandolo come un possibile rinforzo per il futuro.

La concorrenza per accaparrarsi il giovane talento del Malmö cresce di settimana in settimana, e il futuro di Pašagić potrebbe presto prendere una nuova direzione.

Lorenzo Lepore