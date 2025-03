Tutti pazzi per Nico Paz: il gioiellino del Como è una delle sorprese assolute di questo campionato di Serie A ed è destinato a trasformarsi in un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo.

Su tutte da tempo si parla dell’interesse dell’Inter, con il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti visto spesso e volentieri intrattenersi con il padre del giocatore, Pablo Paz.

Lo stesso Pablo Paz, ex compagno di Nazionale di Javier Zanetti, intervistato da La Provincia di Como ha parlato del figlio: “Nico a Como si trova benissimo, ama la squadra, il gruppo, la gente, la città. A oggi posso sicuramente dire che un altro anno qui sarebbe ok, poi è chiaro che ci sono interessi più alti. Ma la presenza di Fabregas è stata determinata per la sclera, c’erano altri progetti, Fiorentina e Stoccarda per dirne due. Ma Cesc è stato determinante, ha parlato molto con me, ma soprattutto con Nico. Essere allenato da Fabregas è come un master universitario”.

Poi sulle voci sull’Inter ha pronunciato parole che decisamente raffreddare i rumors: “Inter? Ma non c’è niente, con Javier siamo molto amici. In Nazionale abbiamo anche condiviso la camera, tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ogni tanto ci vediamo, quella foto è solo di affetto, non c’è nulla collegato a Nico all’Inter”.