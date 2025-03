Roma, Paredes e il futuro in Argentina: “Nel mio contratto c’è una clausola in favore del Boca”

Al termine di Uruguay-Argentina, Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato di una clausola presente nel suo contratto con il club giallorosso in favore del Boca Juniors: queste le sue parole riportate da TYCSport

La clausola? “È vero, ed è esclusivamente per il Boca. Non ho parlato con Riquelme, solo con la Roma alla quale sono molto grato: il mio è un rinnovo nato in base alle presenze e agli obiettivi che erano quasi raggiunti e il club ha deciso di prolungare il contratto, inserendo una clausola. La clausola parte da subito ma sarà molto difficile, la finestra più facile è stata a gennaio, dove ho fatto tutto il possibile per tornare”.

Il trasferimento del centrocampista argentino agli Xeneizes potrebbe diventare realtà nelle prossime finestre di mercato, per una cifra che si avvicina ai 3,5 milioni di euro pagabili in quattro esercizi