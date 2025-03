Tennis, triplo ko azzurro a Miami

Giornata da dimenticare per il tennis italiano al secondo turno del Masters 1000 di Miami, con l’eliminazione di Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Il primo azzurro a scendere in campo sabato 22 marzo è stato Luciano Darderi, che non è riuscito a sfruttare il ritiro di Hubert Hurkacz, cedendo al lucky-loser Adam Walton in due set con il punteggio di 6-4 6-4. L’australiano ha annullato due palle break sul 3-2 nel primo set, poi ha strappato il servizio all’italiano nel game successivo, aggiudicandosi così il primo parziale. Nella seconda frazione, Walton ha ottenuto subito un break iniziale e lo ha mantenuto fino alla fine. Darderi ha avuto un’ultima chance nel decimo gioco, ma non è riuscito a concretizzarla e ha dovuto arrendersi.

A seguire, è stato il turno di Lorenzo Sonego, che arrivava dalla vittoria n. 150 nel circuito ATP (7-5 7-5 contro Mariano Navone), ma aveva accusato un fastidio al polpaccio. Il sorteggio lo ha messo subito di fronte alla testa di serie n. 3, Taylor Fritz, contro cui ha ceduto in due set: 7-6(2) 6-3. Sonego ha pagato caro alcuni errori nel tie-break del primo set, mentre nella seconda frazione ha salvato ben sette palle break prima di concedere quella decisiva. Il suo rendimento al servizio è stato discreto (70% di prime in campo), ma con la seconda ha avuto maggiori difficoltà (solo il 33% di punti vinti).

Anche Matteo Arnaldi ha salutato il torneo dopo un match altalenante contro Tomas Machac. Dopo aver esordito con una vittoria su Wu, l’azzurro ha subito un netto 6-2 nel primo set, ma ha reagito con decisione, imponendosi 6-1 nel secondo. Tuttavia, nel parziale decisivo ha finito la benzina, cedendo per 6-3. La maggiore qualità dell’avversario, soprattutto con il rovescio, ha fatto la differenza nei momenti cruciali.