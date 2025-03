Germania-Italia, scelta a sorpresa per Spalletti in attacco

Alle 20.45 si affronteranno Germania ed Italia per il match di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Un match chiave per gli azzurri che arrivano alla sfida di Dortmund dopo il ko interno per 1-2 a San Siro di Giovedì. Spalletti cambia soprattutto in difesa e in attacco rispetto alla sconfitta interna. Ecco le sue scelte. Cambio modulo anche per Nagelsmann.

Germania-Italia, le ufficiali

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; Musiala, Sané; Kleindienst. CT: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT: Spalletti.