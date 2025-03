Juve-Tudor, una nuova era bianconera!

La svolta ieri nella giornata di ieri, con i primi contatti che risalgono a due settimane fa: Igor Tudor sarà il nuovo allenatore della Juventus.

Contratto fino al termine della stagione per il tecnico croato, con un sogno che aleggia intorno alla dirigenza bianconera e risponde al nome di Antonio Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex vice di Pirlo sarebbe atteso già nelle prossime ore a Torino e la settimana che viene coinciderà con il suo ufficiale insediamento alla Continassa. Thiago Motta è ormai il passato, nonostante un contratto fino al 2027 e un progetto, quello di Cristiano Giuntoli, miseramente fallito dopo neanche 10 mesi.

Le eliminazioni contro PSV, ai play-off di Champions League, ed Empoli dai quarti di finale di Coppa Italia, hanno minato la permanenza del tecnico Italo-brasiliano a Torino con la sua posizione che si è rapidamente aggravata nel giro di due settimane dopo i KO contro Atalanta e Fiorentina, con 7 gol subiti e 0 realizzati.

Tudor-Juve: addio a Thiago Motta

Una scelta sicuramente di circostanza per provare a dare una sterzata ad una stagione ormai compromessa con l’obiettivo di chiudere al quarto posto, che varrebbe la qualificazione in Champions League ed eviterebbe un salasso economico

Igor Tudor alla Juventus, sicuramente, conosce l’ambiente bianconero, avendo giocato in una squadra che aveva una mentalità vincente. Ma un conto è ‘giocarci’ un altro è allenare… e alla Vecchia Signora non si conoscono ulteriori dogmi eccezion fatta per il successo!

Un profilo che sicuramente non ha scaldato il cuore dei tifosi ma rispetto a Roberto Mancini ha avuto, in questi giorni, l’appoggio di una buona fetta dei sostenitori visto il passato del tecnico di Jesi. Tudor alla Juve rappresenterebbe, probabilmente, una scelta di circostanza per puntare a un Big la prossima stagione, con i bianconeri impegnati dopo la fine del campionato, insieme all’Inter, nel Mondiale per Club.

Non ha mai avuto la possibilità di esprimersi al meglio in una grande squadra e con il suo 3-5-2 dovrà immediatamente portare a casa i risultati, dando nuovamente valore a quei calciatori che fin qui hanno deluso come Koopmeiners e Nico Gonzalez oltre a recuperare coloro che sono stati esclusi ultimamente dal “progetto Motta”: i vari Vlahovic, Yildiz e Gatti…