Juventus-Thiago Motta, cronaca di un esonero annunciato

Un amore finito velocemente ma soprattutto malamente quello tra l’ambiente Juventus e Thiago Motta con Giuntoli che nelle ultime ore avrebbe proferito parole non piacevoli nei confronti dell’oramai ex tecnico Juventino. Un Thiago Motta che aveva velocemente conquistato l’amore della piazza illudendo così l’ambiente. I successi rotondi contro Como e Verona nelle prime due e l’inizio frizzante in Champions League con i successi contro PSV e Lipsia avevano fatto pensare ad una stagione ai vertici. Una serata quella di Lipsia che ha lasciato però alla Juventus un grande deficit.

Juventus, l’inizio della fine

L’infortunio di Bremer ha fatto crollare le certezze difensive dei bianconeri che già nel weekend successivo contro il Cagliari hanno palesato difficoltà. Da lì Thiago Motta non è più riuscito a ritrovare la sua squadra, 7 capitani differenti, 39 formazioni diverse su 42 partite. Il rapporto con i leader è andato poi velocemente a rovinarsi. Con Danilo ceduto nel mercato di Gennaio e Vlahovic che da bomber principale seppur non sempre lucido si è ritrovato ad essere una riserva di lusso. Gennaio poi che ha visto salutare anche Fagioli che proprio nella serata di Lipsia aveva disputato la gara migliore. Il campo non ha dato sostegno al tecnico ex Bologna le eliminazioni umilianti contro Empoli e PSV e le vergognose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno posto la parola fine sul breve ciclo Thiago Motta. 18 vittorie su 42 partite, il 43% dei successi. Il terzo peggiore per rendimento alle spalle di Puppo e Del Neri. Risultati che han convinto la Juventus ad esonerare il tecnico scegliendo Igor Tudor per provare a giocare anche nella prossima stagione la Champions League….

Il comunicato

Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.