Alcaraz spaventa i tifosi: il dolore è troppo grande

Carlos Alcaraz era arrivato ai Miami Open con alte aspettative e la convinzione di potersi giocare il titolo, approfittando anche dell’assenza del suo rivale diretto Jannik Sinner, fuori dai giochi per la squalifica concordata con la WADA.

Capita raramente di assistere a scivoloni tanto clamorosi da parte di un top player, ma quello che è successo ai Miami Open ha sorpreso anche i più scettici. Il protagonista in negativo è stato Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, che ha lasciato il torneo al primo turno, sconfitto da David Goffin, attualmente 55° nel ranking. Nessuno, nemmeno tra gli addetti ai lavori, si sarebbe immaginato un’uscita così precoce del talento spagnolo, che da inizio anno ha sollevato un solo trofeo, quello di Rotterdam. Un rendimento altalenante che preoccupa, soprattutto perché la competizione a livello mondiale è spietata, e ogni occasione persa può diventare un vantaggio per gli avversari.

Chi non può che sorridere, almeno sportivamente parlando, è Jannik Sinner, fermo ai box fino al 4 maggio per la squalifica concordata con la WADA. Il forfait a Miami gli è costato 1000 punti nel ranking ATP, ma il flop inatteso del rivale ha di fatto blindato la sua posizione. Alcaraz non è riuscito a sfruttare la chance, gettando alle ortiche un’opportunità d’oro per colmare il gap. Ora il vero avversario da monitorare per Sinner resta Zverev, ma la sensazione è che lo spagnolo si sia complicato la rincorsa proprio quando doveva accelerare. E le sue parole dopo la sconfitta lasciano intendere un momento di difficoltà profonda.

Choc Alcaraz: “È stato molto doloroso perdere”

La delusione di Carlos Alcaraz al Miami Open è emersa chiaramente nel post partita, quando il numero tre del mondo ha ammesso pubblicamente tutta la sua frustrazione per un risultato che non si aspettava: “Mi sentivo davvero bene prima di questa partita. Non so cosa dire, sono turbato. Non so se analizzerò cosa è successo o cercherò di dimenticare nei prossimi giorni”. Dopo la battuta d’arresto di Indian Wells, lo spagnolo si aspettava un riscatto immediato in Florida, ma così non è stato. Anzi, il suo torneo è terminato con un’amara eliminazione contro un avversario che, almeno sulla carta, non avrebbe dovuto impensierirlo.

“Ho giocato a un livello molto basso. Dopo il primo set pensavo di migliorare, ma lui ha alzato il suo livello e io non ci sono riuscito. Non ho giocato bene. Fisicamente, non mi sentivo a posto, e senza fiducia nel corpo non riesco a dare il meglio”. Parole pesanti che certificano lo stato d’animo di un giocatore che, in questo avvio di 2025, ha raccolto meno di quanto sperato. Ora lo attende un periodo di pausa forzata, prima del ritorno in campo a Montecarlo, con l’obiettivo di ritrovare forma e certezze.