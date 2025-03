Bagnaia, l’accusa è infamante: non può più farlo

Il Mondiale 2025 di MotoGP si è aperto nel segno di Marc Marquez, dominatore assoluto nei primi due weekend stagionali, con due vittorie tra Thailandia e Argentina che lo hanno proiettato in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Una partenza travolgente che ha inevitabilmente messo sotto pressione Francesco Bagnaia, atteso protagonista e invece costretto a inseguire. I 43 punti raccolti dal due volte campione del mondo rappresentano comunque il miglior avvio per lui in carriera, ma la distanza di 31 punti dal compagno di box comincia già a pesare, soprattutto considerando la solidità con cui lo spagnolo sta affrontando questo avvio di stagione. Pecco, al momento, sembra aver smarrito il feeling con la sua moto, la GP24.9, una versione evoluta rispetto al modello con cui nel 2024 aveva vinto ben 11 gare.

In Argentina, Bagnaia ha chiuso ai piedi del podio, superato anche da due piloti Ducati clienti come Alex Marquez e Franco Morbidelli, e non ha nascosto il proprio malessere: a Austin, prossimo appuntamento in calendario, potrebbe tornare alla GP24 vera e propria per ritrovare le giuste sensazioni in sella. Una scelta drastica, ma necessaria, come ammesso dallo stesso pilota. L’obiettivo è riprendere il controllo di una stagione iniziata in salita, anche perché Bagnaia non è certo il tipo da accontentarsi e lo ha ribadito più volte: si sente un pilota da vittoria, non da terzo o quarto posto. Ritrovare fiducia nella moto sarà il primo passo per ricucire lo strappo in classifica, ma intanto Pecco dovrà tenere a bada anche le accuse nei suoi confronti.

Parole forti contro Bagnaia: “Con Marquez non potrà copiare”

Un tema che ha spesso accompagnato Francesco Bagnaia negli ultimi anni è quello del confronto con i suoi rivali, sia in pista che nell’approccio tecnico. Non sono mancate le accuse, più o meno esplicite, di aver “studiato” i dati dei compagni di marca per migliorare le proprie prestazioni. In particolare, Jorge Martin in passato aveva puntato il dito contro Pecco, sostenendo che il piemontese si fosse più volte ispirato ai suoi assetti e alle sue scelte tecniche. Un’osservazione rilanciata anche da Neil Hodgson, che nel corso di un’analisi per TNT Sports ha sottolineato come il campione italiano fosse noto per trarre vantaggio dalle informazioni degli altri piloti Ducati.

Ma con Marc Marquez, tutto cambia. Secondo lo stesso Hodgson e l’ex pilota Michael Laverty, replicare lo stile del fuoriclasse spagnolo è praticamente impossibile. “Marc guida in modo così particolare che non si può copiare”, ha affermato Hodgson senza mezzi termini. Un concetto ribadito da Laverty: “Nessun altro riesce a fare ciò che fa lui nelle curve a sinistra. Ha una fiducia straordinaria nel gas e nell’aderenza, è un camaleonte”. In sostanza, Bagnaia non può che cercare soluzioni proprie, perché replicare Marquez non è una strada percorribile: il suo stile, affinato con la Ducati GP25, è unico e inimitabile.