Ecco perchè lo hanno cacciato!

Thiago Motta, ormai ex tecnico della Juventus, saluta il club bianconero ed i suoi tifosi: “Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”.

Ma perchè lo hanno cacciato? Massimo Pavan ne parla sul canale Tastiera Valenosa.

Thiago Motta è stato esonerato per diverse motivazioni, la prima è che aveva perso totalmente la fiducia del gruppo, la squadra non lo seguiva più e non riusciva più a trasmettere nulla alla squadra.

La società dopo un confronto con i giocatori ha capito che mantenendo l’allenatore in rosa non sarebbe riuscita ad ottenere quella sferzata che è fondamentale per provare a ottenere il quarto posto Champions.

Massimo Pavan sul canale Tastiera Valenosa approfondisce tutti i temi dell’esonero con alcuni retroscena.

