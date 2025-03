Inter, Marotta chiaro sul rinnovo di Inzaghi: l’annuncio in diretta!

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato del club di Viale della Liberazione, ai microfoni di Radio Anch’Io sport si è soffermato sulla stagione dell’Inter e in modo particolare sul prolungamento di contratto di Simone Inzaghi in scadenza nel 2026. “Ci sono tre squadre candidate alla vittoria del campionato. Un campionato così avvincente non si vedeva da anni”.

Poi sottolinea: “Rinnovo Inzaghi? Una formalità. Siamo molto contenti del suo operato, ha lavorato bene in questi anni. Lo reputo tra i migliori allenatori al mondo in circolazione. E ha il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore, questo lo ha facilitato sotto un certo punto di vista. Siamo l’Inter, ed essendo un grande club è oggetto di grandi pressioni. Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo”.

Un messaggio chiaro da parte del dirigente nerazzurro con i Nazionali pronti a tornare alla Pinetina in vista del rush finale con i meneghini impegnati su tre fronti e pronti a vivere un mese intensissimo con 9 appuntamenti tra fine marzo e aprile con il primo match in programma contro l’Udinese e, soprattutto con la doppia super sfida di Coppa Italia con il Milan, valevole per le semifinali, e dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Inter-Inzaghi, binomio vincente

C’è volontà da ambo le parti di proseguire il cammino insieme dopo l’addio ad Antonio Conte e il pressing di Marotta nei confronti dell’ex tecnico della Lazio. 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppa Italia e, soprattutto, lo Scudetto della seconda stella con un campionato, quello dello scorso anno, dominato interamente, dalla prima all’ultima giornata!