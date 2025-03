Jacobs, notizia devastante: da non crederci

Marcell Jacobs si prepara a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista nel panorama internazionale della velocità.

Reduce da un 2024 che lo ha visto dominare agli Europei di Roma con due ori – nei 100 metri e nella 4×100 – l’azzurro punta ora alle sfide oltreoceano per testare la sua condizione in vista dell’estate. Il programma lo proietta verso gli Stati Uniti, dove eventi come quello di Miami rappresentano tappe cruciali per affinare la forma e misurarsi con gli sprinter più quotati del circuito. Dopo aver cambiato base tecnica nel 2023, affidandosi al rinomato Rana Reider a Jacksonville, Jacobs ha ritrovato stabilità e continuità.

Non è un caso se, al meeting di Turku, ha firmato un solido 9.92, terzo tempo in carriera, a conferma di un motore che gira a pieno regime. L’azzurro, già campione olimpico a Tokyo e campione mondiale indoor a Belgrado nei 60 metri, non ha bisogno di presentazioni. Ma l’ambizione è chiara: tornare sotto i riflettori nei 100 e difendere il suo trono, in una stagione che lo vedrà atteso da mille occhi. In Florida si respira tensione positiva, con Jacobs che cura ogni dettaglio della preparazione. Il 2025 è partito senza acuti, ma il cronometro non mente: il campione di El Paso, con 18 presenze in Nazionale e nove titoli italiani in bacheca, non ha perso fame e motivazioni. Nelle ultime ore però, è emersa una notizia inattesa per i tifosi: un infortunio in allenamento lo costringerà a rinunciare alla trasferta di Miami.

Doccia fredda per Jacobs, salta Miami

La notizia che i tifosi non volevano sentire è arrivata direttamente dal protagonista: Marcell Jacobs salterà il debutto all’aperto previsto per oggi a Miami. L’azzurro, pronto a scendere in pista per la staffetta 4×100 con i compagni di allenamento di Jacksonville e per un raro ritorno sui 200 metri dopo sette anni, ha comunicato via Instagram il forfait causato da un infortunio rimediato durante una sessione di allenamento. Un video pubblicato dallo stesso Jacobs mostra il momento in cui, dopo la partenza dai blocchi, si ferma zoppicando per un dolore alla gamba sinistra. Il campione olimpico ha rassicurato tutti parlando di “niente di grave”, ma ha preferito non rischiare e sottoporsi subito ad accertamenti medici.

Il debutto outdoor è quindi rinviato alle tappe cinesi della Diamond League, in programma il 26 aprile a Xiamen e il 3 maggio a Keqiao, entrambe sui 100 metri. Resta da capire se lo stop influirà anche sulla sua partecipazione ai World Relays, previsti per inizio maggio. Nonostante l’imprevisto, Jacobs ha lanciato un messaggio di determinazione ai suoi fan: “Io non mollo. So cosa voglio, so cosa amo e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?”. Tutto rinviato dunque, ma la stagione è appena cominciata.