Juventus, le parole di addio di Thiago Motta dopo l’esonero

L’ormai ex allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, dopo essere stato esonerato nella giornata di ieri e con Igor Tudor che da quest’oggi si è insediato, ufficialmente, nel quartier generale bianconero.

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno – le parole di Thiago Motta ad ANSA – Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”.

Addio Thiago Motta alla Juventus, il post Instagram della moglie

Nella giornata di ieri, in attesa, delle prime dichiarazioni ufficiali di Thiago Motta sull’addio alla Juventus, la moglie Angela Lee, attraverso una Storia pubblicata su Instagram ha detto la sua dopo l’esonero, con un messaggio motivazionale nei confronti del tecnico italo-brasiliano.