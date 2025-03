Panchina d’oro: vince Simone Inzaghi

Assegnata a Simone Inzaghi la Panchina d’oro come miglior allenatore per la stagione 2023-24. A votarlo 51 colleghi di Serie A riuniti oggi a Coverciano per l’annuale corso di aggiornamento: 26 voti sono stati dati al tecnico dell’Inter, seguito da Giampiero Gasperini (14 voti) e da Vincenzo Italiano.



Lo ha detto Simone Inzaghi ricevendo la prima Panchina d’oro della sua carriera. “E’ un premio che ha tante dediche: ai miei collaboratori che mi aiutano fin dall’inizio – ha continuato il tecnico dell’Inter – alle dirigenze alle proprietà con cui ho avuto la fortuna di lavorare, prima alla Lazio poi all’Inter, due grandissime società. Ho sempre avuto una società presente che mi ha supportato e supportato. E ai miei giocatori con cui in questi 4 anni abbiamo sempre cercato di dare il massimo. Non è semplice fare tante gare ogni anno, ma ci siamo riusciti grazie ai giocatori che ho. Poi una dedica alla famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei genitori: con questo calendari sono stato poco a casa n questi anni”.