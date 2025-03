Tennis, Masters 1000 Miami: Berrettini contro Bergs! Musetti cerca l’impresa con Djokovic

Entra sempre più nel vivo il Masters 1000 di Miami. Oggi si giocheranno diverse gare valide per i 16esimi di finale, mentre alcuni ottavi sono già fissati. Vediamo nel dettaglio.

La difficile domenica degli italiani è stata in qualche modo salvata da Matteo Berrettini, unico degli Azzurri capace di passare il turno. Il numero 30 del ranking ha superato Hugo Gaston, non senza qualche difficoltà iniziale e ora si troverà dinanzi a Zizou Bergs, numero 51 del ranking. Il belga ha scavalcato a sorpresa Andrey Rublev, anche se contro l’italiano parte nettamente sfavorito e ciò significa che i bookmakers non si aspettano un’altra affermazione: il successo di Berrettini, su Planetwin365, pagherebbe 1,35 volte la posta; su Unibet e WilliamHill 1,32. Azzardata ma molto remunerativa la giocata relativa al risultato esatto 2-1 in favore di Berrettini: la quota è di 3,78 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 3,50.

Come non citare, tra le gare in programma quest’oggi, la sfida tra Arthur Fils e Frances Tiafoe? Il transalpino, numero 17 del ranking mondiale, ha vinto al turno precedente contro il lucky loser Diallo, approfittando del ritiro del canadese per infortunio. L’americano, invece, ha superato Davidovich-Fokina per 2-0. La vittoria di Tiafoe, questa volta, è proposta a 1,98 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1,97. Si potrebbe puntare anche sulla giocata “Over 23,5 Giochi”, su Planetwin365 proposta a 1,90; mentre su Betclic si parla di una quota di 1,88 e su WilliamHill 1,92.

Da tener d’occhio anche la sfida tra Alex De Minaur e Joao Fonseca, prevista per questa notte. Ci si può aspettare una gara molto divertente: su Planetwin365, la giocata “Over 22,5 Giochi” è a 1,80; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 1,77.

Tra gli ottavi già certi troviamo quello che si giocherà tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il tennista serbo, attuale numero 5 del ranking, ha superato al turno precedente Camillo Ugo Carabelli; mentre l’Azzurro ha superato in rimonta Auger-Aliassime. Parte nettamente favorito il serbo e lo dimostra il fatto che un’affermazione di Musetti pagherebbe 3,47 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e su Unibet 3,30. Da provare anche il risultato esatto 2-1 in favore di Djokovic: parliamo di 4,03 volte la posta su Planetwin365; mentre su Betclic 3,65 e su Unibet 3,55.

Da segnalare anche la sfida tra Grigor Dimitrov (n. 15) e Brandon Nakashima (n. 32). Difficile che lo statunitense si possa imporre, almeno secondo i bookmakers: il successo di Nakashima pagherebbe 2,43 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill e su Betclic 2,38.