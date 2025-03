Napoli, con il Milan possibile ritorno al passato

Il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte. Obiettivo chiaro, mettere nel mirino la delicatissima sfida contro il Milan di domenica sera al Diego Armando Maradona. Non è un caso che la ripresa del lavoro sul campo coincida con il rientro graduale dei vari giocatori impiegati con le nazionali. Con loro presente anche e soprattutto David Neres. Il brasiliano, che già aveva sfiorato la convocazione con il Venezia e che dovrebbe finalmente rivedersi con i rossoneri, verosimilmente dal 1’.

Si torna al passato

Il che significa fondamentalmente due cose: il ritorno al 4-3-3 e soprattutto la possibilità per Antonio Conte di poter tornare a giocare con le rotazioni a partita in corso, circostanza che ha permesso spesso al Napoli di ribaltare le partite, il più delle volte proprio grazie al brasiliano. 2 gol e 4 assist sono solo la superficie. Poi c’è l’impatto che ha sulle gare, al di là della contribuzione alle reti. Come nel caso dell’autogol procurato contro l’Udinese. Il suo ritorno in campo permette variazioni tattiche e soluzioni che possono contribuire fortemente nei momenti in cui c’è bisogno di cambiare il volto delle partite, come tante volte sarebbe servito nelle ultime settimane. Insomma, i presupposti sono positivi, amplificati anche dalla voglia di tornare in campo con il Napoli dei nazionali, come McTominay e Lukaku, che dai rispettivi ritiri hanno speso parole dolci e di speranza per un finale di stagione infuocato.

Napoli-Milan, i probabili 11

Sabato 29 marzo al Diego Armando Maradona si affronteranno Napoli e Milan. Ecco i due probabili 11:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao.