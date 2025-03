Calciomercato 2025/26, le date ufficiali: nuova finestra in estate, Inter e Juve ringraziano

Sta per entrare nel vivo la stagione per il rush finale nelle varie competizioni, ma intanto si sta avvicinando l’estate e con essa una nuova sessione di calciomercato.

Ed ora sono state ufficializzate le date da parte della FIGC per il calciomercato della stagione 2025/26. La prima novità riguarda la nuova finestra aperta a giugno appositamente per le squadre impegnate nel Mondiale per Club fra le quali ci sono anche Juventus ed Inter per l’Italia.

Le date ufficiali del calciomercato 2025/26

Prima finestra di mercato: dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00). In questa mini-sessione come riporta Calcio & Finanza potranno anche essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito ed al contempo potranno essere convertiti i prestiti in acquisti a titolo definitivo.

Ringraziano dunque in particolare Juventus ed Inter che potranno eventualmente correre ai ripari qualora ci fosse bisogno di tesserare nuovi giocatori o risolvere situazioni di prestiti rientranti o in uscita per prepararsi al meglio per la competizione ideata dalla FIFA, che prenderà il via il 14 giugno 2025.

Per la finestra estiva le date saranno le seguenti per le categorie della Serie A, Serie B e Serie C: dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

Per la finestra invernale infine le date saranno: dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Inoltre, la FIGC ha ufficializzato anche le date per l’esercizio dei «diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024», che quindi deve essere effettuato: