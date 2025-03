Eurolega, la Virtus Bologna crolla a Belgrado: nono ko di fila. Ivanovic: “Prestazione triste”

La Stella Rossa vince 88-52 sulla Virtus Bologna nel 31esimo turno di Eurolega: crisi senza fine, è la nona sconfitta di fila in Europa e la ventiquattresima in trentuno apparizioni europee. Quinto ko negli ultimi cinque match, tra campionato e coppa per gli uomini di Ivanovic.

Alla Stark Arena di Belgrado non c’è storia, la stella Rossa decisivi per i serbi Davidovac e Petrusev, che ne fanno 33 in coppia. I rivali arrivano a 18 vittorie e si confermano in piena corsa per un posto nella post season.

Al termine della sfida il capo allenatore della Virtus Bologna Dusko Ivanovic ha analizzato così il ko: “Complimenti alla Stella Rossa” – le sue parole riportate da Sportal – “hanno giocato davvero bene a dimostrazione che la vittoria della scorsa settimana contro l’Olympiacos non è stata un caso. Hanno giocato davvero bene con i loro piccoli, mosso bene la palla, trovato soluzioni in difesa e trovato molti buoni tiri. Credo e penso che siano da Final Four per come giocano ora.

Dall’altro canto noi abbiamo fatto una prestazione decisamente triste. Abbiamo diversi problemi e dobbiamo trovare delle soluzioni al più presto. Ci resta solo il campionato, ma dobbiamo giocare seriamente le partite che ci restano in questa stagione di Eurolega.

L’atteggiamento di oggi è ben lontano da ciò che questa squadra può offrire. Ci è mancato lo spirito combattivo e questo è ciò che ci infastidisce di più”.