Inter, Javier Zanetti non chiude le porte a Castro: “I grandi talenti sempre nei radar”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato una intervista al portale argentino TycSports, nel corso della quale ha parlato anche del possibile approdo in nerazzurro di alcuni giocatori della Seleccion Albiceleste.

Il dirigente parla innanzitutto di Cristian Romero, del quale gli viene chiesto: “Romero a Milano? Non sarebbe affatto facile, parliamo di giocatori molto costosi e tutti i club devono vincere la sfida della sostenibilità, ma chi non vorrebbe avere giocatori con quell’esperienza? Cristian Romero è un difensore completo, che sa giocare, marca, resta concentrato ed è un leader. Mi piace moltissimo, è un centrale della vecchia scuola che è fondamentale per l’Argentina. La sua presenza e la sua personalità sono da sottolineare”.

Sull’interessamento dei nerazzurri per l’attaccante del Bologna, Santiago Castro: “Prima di tutto, Santi Castro sta facendo molto bene al Bologna” – le parole di Pupi – “ogni volta che gioca, al di là dei gol che può segnare, si vede che è un giocatore molto coinvolto. Oggi è un giocatore del Bologna, ma credo che i grandi talenti, soprattutto i giovani che si stanno mettendo in mostra, saranno sempre nel radar dei migliori club del mondo. Sono giovani, hanno margini di crescita evidenti e, senza dubbio, parliamo di attaccanti. Per questo, tanti club a livello internazionale lo staranno sicuramente seguendo”.

Sulla lotta Scudetto: “Siamo lì, siamo primi. Il Napoli è a tre punti, l’Atalanta a sei. Vincere contro l’Atalanta è stato molto importante. Mancano ancora nove partite. Come dicevo prima, oltre al campionato abbiamo anche altri impegni: due semifinali di Coppa Italia, e non contro chiunque, ma contro il Milan, il nostro storico rivale. Poi ci aspetta il quarto di finale di Champions League contro il Bayern. Gli impegni sono tanti. Speriamo davvero di poter raggiungere i nostri obiettivi e chiudere la stagione con un grande traguardo. Sarebbe la giusta ricompensa per l’enorme lavoro svolto dallo staff tecnico in primis e, ovviamente, da questo gruppo di giocatori che, ormai da quattro o cinque anni, dimostra continuità e qualità di gioco. Siamo concentrati su questo, cercando di arrivare fino in fondo con grandi aspettative”.

Sull’Inter campione d’Europa: “Grazie, grazie. Abbiamo bisogno di tifosi da tutto il mondo. E speriamo davvero che questa sia la nostra occasione. Sappiamo che la Champions è una competizione molto difficile. Ci tocca affrontare il Bayern, e per me saranno due partite bellissime da giocare. Il Bayern è un club con una grande tradizione, con giocatori fortissimi, e saranno due sfide molto equilibrate”.