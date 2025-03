Serie A: domenica sera Napoli-Milan! Sarà vincente la prima di Tudor alla Juve?

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e lo fa con una sfilza di gare particolarmente interessanti, per vari motivi. Sarà una 30esima giornata ricca di emozioni e di incognite: vediamo nel dettaglio perché.

Ad aprire le danze saranno Venezia-Bologna e Como-Empoli, previste entrambe per sabato alle ore 15. I felsinei devono difendere il quarto posto raggiunto anche grazie a quattro successi di fila e si recheranno al Penzo per affrontare una compagine a digiuno di vittorie dal dicembre scorso. Sono 53 i punti del Bologna, uno in più della Juventus e due in più della Lazio: su Planetwin365, la vittoria dei rossoblù pagherebbe 1,80 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Unibet si parla di 1,81 volte la posta. Interessante la quota relativa alla possibilità che il Bologna chiuda il primo tempo in vantaggio: parliamo di 2,43 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,41 e su WilliamHill 2,40.

Sarà curioso osservare l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Thiago Motta, il tecnico croato è stato scelto per dare una scossa alla Vecchia Signora, cercando di centrare l’obiettivo quarto posto. Esordirà con il Genoa all’Allianz sabato alle 18 e non sarebbe così assurdo pensare che possa farlo vincendo: su Planetwin365, la vittoria della Juventus è proposta a 1,52; come su Unibet, mentre su Betclic 1,53. Molto allettante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un’affermazione con almeno due reti di scarto da parte della Juventus: si parla di 2,56 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 2,44.

In cerca di riscatto l’Atalanta di Gasperini, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter nell’ultimo turno. La Dea, però, dovrà recarsi in trasferta al Franchi per vedersela con la Fiorentina, reduce da una roboante vittoria contro la Juventus. Da considerare la giocata “Over 2,5”, su Planetwin365 proposta a 1,83; mentre su Betclic e WilliamHill si parla di 1,79 volte la posta. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-1 in favore dell’Atalanta: la quota è di 9,24 su Planetwin365; su WilliamHill 9,20 e su Unibet 8.

Dopo una serie di passi falsi, il Napoli di Conte vuole tenere viva la lotta per il titolo. Domenica sera, i partenopei ospiteranno al Maradona il Milan, in una gara tutt’altro che scontata: anche in tal caso si potrebbe puntare sull’Over 2,5, su Planetwin365 proposto a 1,82; come su Betclic e WilliamHill. La possibilità che il Diavolo esca imbattuto dal match, doppia chance X2, pagherebbe su Planetwin365 1,87 volte la posta; su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,88.