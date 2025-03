Terremoto in F1, pugno duro: ha perso il posto

Decisione presa nel vertice a Dubai e che ha trovato conferme totali: sarà lui al volante nel prossimo Gran Premio del Giappone

Scossone clamoroso in Formula 1. Pugno duro del team, via il pilota che ha corso i primi due Gran premi della stagione. È evidente il motivo: ha deluso profondamente le attese.

La Red Bull cambia pilota, almeno questo rivela l’autorevole quotidiano olandese ‘De Limburger’. Già dal prossimo GP, quello in Giappone (4-6 aprile) sulla pista di Suzuka, il quattro volte campione del mondo Max Verstappen avrà un nuovo compagno di scuderia.

Red Bull, vertice a Dubai: Lawson perde il post affianco a Verstappen

Il team di Milton Keynes ha infatti deciso di far fuori Liam Lawson, dopo il vertice del management andato in scena a Dubai nella giornata di martedì. Il pilota neozelandese, che non ha conquistato neanche un punto nei primi due GP della stagione, verrà rispedito nella Racing Bulls, il team satellite della Red Bull.

Al posto di Lawson correrà, manco a farlo apposta, il giapponese Yuki Tsunoda già contrattualmente legato alla squadra austriaca. Come affermato dal quotidiano olandese, il ribaltone della Red Bull è stato possibile soprattutto al forte sostegno economico della Honda, la multinazionale nipponica che le fornisce le power unit.

Tsunoda al posto di Lawson: Honda decisiva

“Honda paga 10 milioni di euro all’anno per il sedile di Tsunoda in Racing Bulls ed era disposta a versarne 20 se il giapponese fosse stato il compagno di squadra nel 2025 – scrive ‘De Limburger’ – All’epoca Horner ignorò l’offerta, ma adesso l’accordo è in fase di definizione“.

Conferme totali sul cambio in Red Bull: “Diversi milioni per la Red Bull”

“I vertici della Red Bull hanno contattato la Honda nei giorni scorsi, chiedendo apertamente quanto sarebbero stati disponibili a pagare per vedere Tsunoda (92 GP nel curriculum e 12esimo l’anno scorso con la Racing Bulls, ndr) accanto a Verstappen per il resto del Mondiale – aggiunge la fonte – E secondo quanto è stato riferito, la Honda sarebbe disposta a versare diversi milioni per concretizzare il tutto”.

La notizia del giornale olandese è stata confermata da altre fonti autorevoli. Ormai non ci sono più dubbi, in Giappone il 24enne pilota di Sagamihara sarà al volante della Red Bull.