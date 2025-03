Come finirà Napoli-Milan? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Germania-Italia e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

Riprende la corsa del Napoli alla testa della classifica. I partenopei ospiteranno il Milan nel prossimo turno di campionato, valevole per la 30esima giornata di Serie A: il match è previsto per domenica sera, alle ore 20,45. La squadra di Antonio Conte è reduce da un deludente pareggio in casa del Venezia e, attualmente, è seconda in classifica con 61 punti. Nelle ultime settimane, l’Inter di Inzaghi è riuscita a finalizzare il sorpasso tanto agognato, sebbene il vantaggio della Benamata, capolista, sia soltanto di tre punti.

I partenopei non stanno vivendo un momento esaltante: basti pensare al fatto che abbiano vinto soltanto una delle ultime sette partite disputate. In generale, il cammino degli azzurri è stato finora sicuramente molto convincente: si contano 18 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Dopo una serie di passi falsi, è in ripresa la compagine guidata da Sérgio Conceição. Il Milan ha incassato tre sconfitte di fila, prima di vincere le ultime due gare consecutive, contro Lecce e Como. L’ultimo impegno dei rossoneri è stato con i lariani, battuti in rimonta per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale. Ora il Diavolo è nono in classifica con un bottino di 47 punti, a quattro lunghezze dalla Lazio sesta.

