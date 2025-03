L’ultimo ko in Nazionale costa caro al CT: sarà esonerato!

La sconfitta contro l’Argentina costerà cara al commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior che come spiegato da UOL Esporte sarà esonerato: decisione senza precedenti da parte dei vertici della CBF pronti a mettere nero su bianco una separazione che diventerà ufficiale nelle prossime ore.

L’ormai ex allenatore verdeoro aveva così commentato il pesante ko contro l’Albiceleste: “La pressione è sempre alta. Non fuggo dalle mie responsabilità e sono consapevole di tutto ciò che comporta questa situazione. Purtroppo, ciò che avevamo pianificato non ha preso forma fin dal primo minuto. Devo fare i complimenti all’Argentina, che ha meritato il risultato. Non abbiamo avuto reazioni, nemmeno dopo il gol del 2-1, e questo è difficile da spiegare”.

Esonero Dorival Junior: chi sarà il prossimo allenatore del Brasile?

Sembrerebbero al momento cinque i candidati per la panchina del Brasile dopo l’esonero di Dorival Junior: presenti due vecchie conoscenze del campionato italiano come l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti e quello del Manchester City, Pep Guardiola, oltre a Jorge Jesus dell’Al-Hilal, Abel Ferreira del Palmeiras e Filipe Luis del Flamengo.