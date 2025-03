Sicilia Padel Tour 2025, il testimonial ufficiale sarà Gianluca Basile l’ex cestista della Nazionale italiana

Partirà da Catania e avrà ancora una volta un testimonial d’eccezione. Forte del successo dello scorso anno, il Sicilia Padel Tour, giunto alla sua terza edizione, tornerà a far tappa nelle nove province siciliane, dove porterà una buona dose di sana competizione, adrenalina e tanto divertimento. A rappresentare il circuito amatoriale di padel più prestigioso dell’Isola, che si concluderà con un Master di altissimo livello, sarà l’ex cestista della Nazionale italiana Gianluca Basile.

Un pezzo di storia del basket internazionale, uno che nel suo sport ha vinto praticamente tutto: due campionati italiani con la Fortitudo Bologna, due spagnoli con il Barcellona, due Supercoppe, l’Eurolega. E ancora: l’argento alle Olimpiadi, l’oro agli Europei.

Basile, che dopo l’addio al parquet ha trovato una nuova dimensione trasferendosi in Sicilia, è stato tra i primi a lanciarsi nel padel: «Era il 2011, giocavo a Barcellona – ha raccontato – e mi ero fatto male. Ero fermo, così un mio amico mi ha portato a fare una partita. Non fu amore a prima vista». Dieci anni dopo, invece, la passione è letteralmente esplosa.

Sarà lui, uno dei giocatori di basket più forti di tutti tempi, a impreziosire la kermesse fondata, organizzata e diretta da Francesco Russo, scendendo in campo in prima persona.

«Siamo entusiasti – ha spiegato Russo – di dare il via alla terza edizione della manifestazione, un progetto nato dalla passione per il padel e dall’amore per la nostra terra. Per questo – ha aggiunto – vogliamo creare, grazie anche ai nostri partner che ci sostengono con entusiasmo, una community solida di giocatori, appassionati e realtà locali, nazionali e internazionali. Dopo il grande successo delle prime due edizioni – ha concluso – siamo pronti a offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, con nuove tappe, più partecipazione, solidarietà e tante novità».

Quest’anno, infatti, il Sicilia Padel Tour devolverà una parte del ricavato all’associazione Musetti Randagi, un’organizzazione che si dedica con passione alla cura e al benessere degli animali randagi.

«Cure veterinarie, cibo, medicinali e sterilizzazioni per prevenire il randagismo». Serviranno a questo i fondi raccolti. Lo ha spiegato la presidente dell’associazione, Nunzia Tedona: «Il nostro impegno è quotidiano – ha detto –, il nostro supporto può fare la differenza».

La competizione, riservata a giocatori 4ª e 5ª fascia e articolata in due categorie, maschile e femminile, regalerà ai vincitori di ogni tappa l’accesso al Master finale, che si svolgerà sabato 5 luglio nei campi del Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa.

La presentazione ufficiale alla stampa è in programma martedì 1 aprile alle 10 nella sala conferenze dell’hotel Baia Verde (via Angelo Musco, 8 – Aci Castello).

Saranno presenti, tra gli altri, Francesco Russo, founder e CEO del Sicilia Padel Tour, e Gianluca Basile, testimonial della manifestazione.

Dopo la conferenza, Basile, leggenda del basket italiano, incontrerà i fan, per foto e autografi, all’interno del punto vendita Decathlon Misterbianco. L’appuntamento è per le 12:30.

Di seguito l’elenco delle 9 tappe: