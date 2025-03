Genoa, intesa con il capitano della Romania: l’annuncio del direttore sportivo

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, ai microfoni di TMW ha annunciato l’accordo con Nicolae Stanciu capitano della Nazionale Rumena e trequartista del Damac, formazione che milita in Saudi Pro League: “Abbiamo un accordo in principio con Nicolae Stanciu e siamo positivi di poter finalizzare il tutto nelle prossime settimane. È un giocatore con grande esperienza internazionale, capitano della nazionale romena e sarà parte importante del nostro progetto a partire dalla prossima stagione”.

Il Genoa si è mosso con largo anticipo in vista della prossima stagione, con il primo regalo in arrivo per Patrick Vieira e con Nicolae Stanciu che andrà a rinforzare il reparto offensivo del Grifone arrivando dall’Arabia Saudita a parametro zero. 22 presenze per l’esperto centrocampista classe 1993 che in stagione ha totalizzato 2 reti e 6 assist.

Chi è Nicolae Stanciu: il primo acquisto del Genoa per la prossima stagione

Calciatore duttile che può ricoprire può ruoli nel centrocampo di Patrick Vieira, è nato a Craiva, in Transilvania e si è formato calcisticamente in Romania, il suo paese natale giocando con le maglie di Vaslui, Steaua Bucarest e Alba Iulia.

Un lungo peregrinare all’estero, prima dell’ultima esperienza che si concluderà a breve con il Damac in Arabia Saudita, tra Belgio, Repubblica Ceca e Cina. Prima Anderlecht, Sparta e Slavia Praga, Three Towns, oltre ad un’avventura intermedia, sempre in Saudi Pro League con l’Al-Ahli. Punto fermo della Nazionale Rumena dal 2016, di cui è capitano con cui ha collezionato 81 presenze impreziosite da 15 marcature.

Durante la sua carriera ha vinto due campionati consecutivi in Romania con lo Steaua Bucarest (2013/14 e 2014/15), un campionato in Belgio con l’Anderlecht (2016/17), due campionato di fila in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga (2019/20 e 2020/21) più un campionato in Cina l’anno dopo con i Three Towns (2021/22). In più vari titoli nazionali come la Supercoppa in Belgio, in Cina e in Romania, oltre alla Coppa di Lega rumena e ceca totalizzando in generale oltre 500 presenze in carriera impreziosite da 105 gol e 123 assist.