VIDEO – Clamoroso Milan, grande ritorno a Milanello!

Nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic non si era più visto a Milanello. Dopo 19 giorni di assenza, oggi Zlatan è ricomparso all’allenamento rossonero. Un segnale importante in vista di un finale di stagione che vedrà lottare il Milan per due obiettivi altrettanto importanti. La finale di Coppa Italia al quale i rossoneri vogliono arrivare provando ad eliminare i cugini dell’Inter in semifinale. E la lotta alla Champions. Il Milan è si nono in classifica ma non è totalmente fuori dalla lotta alla massima competizione europea, essendo ancora a -6 dal Bologna quarto. Il rientro di Ibrahimovic, quindi, può essere fondamentale anche in quest’ottica per caricare un gruppo voglioso di chiudere al meglio l’annata. Ad analizzare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ci ha pensato sul suo canale Youtube il nostro Francesco Letizia.

Ecco il video: