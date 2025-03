Ancelotti al Brasile? Arriva l’annuncio del tecnico dopo le parole di Ronaldo

“Non ricordo di aver parlato con Ronaldo di questo. Il mio contratto è chiaro, non ho altro da aggiungere. Provo grande affetto nei confronti della Nazionale brasiliana, i suoi giocatori e i suoi tifosi, ma ho un contratto col Real Madrid. La Federazione? Non mi ha contattato nessuno“: così l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di allenare il Brasile. Glissando di fatto su un tema che è tornato caldo e che forse potrebbe diventare ancora più d’attualità al termine di questa stagione, quando si saprà cosa decideranno i club per le prossime annate con i rispettivi allenatori.

Da tempo immemore ormai l’accostamento viene fatto periodicamente, in coincidenza delle peggiori sconfitte dei verdeoro e non a caso i rumors si sono fatti forti dopo l’ultimo ko della Seleção contro l’Argentina, per 4-1. Che ha portato all’esonero del ct Dorival Junior ed al toto-nomi.

Le parole di Ronaldo su Ancelotti al Brasile

Ronaldo Nazario, presidente e proprietario del Real Valladolid ed ex attaccante di Inter, Milan e Real Madid, ha parlato al ‘Charla Podcast‘ del motivo per il quale il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, non è diventato il commissario tecnico del Brasile già da qualche anno.

Ecco le parole del Fenomeno: “Le trattative fra Ancelotti ed il Brasile non sono state una fantasia, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo”, spiega. Poi la rivelazione: “Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il Brasile, ma lui vinse la Champions League e rimase per un altro anno. Allora non è stato rilasciato. Il Real Madrid non lo ha rilasciato”.

Il comunicato ufficiale del Brasile sull’esonero di Dorival Junior

La Confederazione calcistica brasiliana informa che l’allenatore Dorival Júnior non guiderà più la Nazionale brasiliana. La direzione ringrazia il professionista e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera. D’ora in poi la CBF lavorerà per trovare un sostituto.