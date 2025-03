Novak Djokovic, attuale numero 5 del mondo, si è qualificato per la finale del Masters1000 di Miami battendo il bulgaro Grigor Dimitrov, n.15 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 11 minuti di gioco. Vincitore di 24 prove del Grande Slam, Djokovic con i suoi 37 anni e 10 mesi di età è il più anziano tennista a qualificarsi per una finale di un Masters 1000. Quella di Miami sarà la sua 60/a in tornei di questo tipo, e se la vincerà conquisterà il titolo Atp n.