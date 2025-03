Ecco la nuova Juventus di Tudor. Due strappi con Motta e l’accoglienza da brividi nella notte

Parte la nuova Juventus targata Igor Tudor: oggi alle 18 i bianconeri ospiteranno il Genoa per la prima sfida con il croato alla guida. Presto per dire se si potrà chiamare ciclo-Tudor o solo intermezzo, dato che al momento gode di un contratto di pochi mesi. Ma nel calcio si sa, le cose cambiano presto e chissà che un finale di stagione positivo dopo mesi sportivamente deludenti non possa portare alla sua conferma.

Anche perché in un calcio sempre più orientato verso il pubblico ed i social, l’opinione del popolo bianconero potrebbe avere un peso ed il rapporto con l’ex difensore è già d’amore. Ieri in tarda serata al J Hotel dei tifosi della Juventus gli hanno dedicato cori di sostegno e striscioni per fargli capire che sono dalla sua parte.

Quale Juventus vedremo oggi? Difficile ipotizzare i cambiamenti tattici che porterà il nuovo tecnico, ma alcuni punti cardine già ci sono. Il primo: il capitano è Manuel Locatelli, a conferma del ruolo che gli ha riconosciuto Thiago Motta nonostante una fascia itinerante, che non girerà più nello spogliatoio, così come non ci dovrebbe essere più la rotazione di ruoli dei giocatori. In tal senso in conferenza stampa di presentazione Tudor è già stato chiaro spiegando che vuole trovare il miglior ruolo dove poter fare esprimere al meglio i suoi giocatori.

Altro strappo rispetto al recente passato è quello legato alla figura di Dusan Vlahovic. Il serbo è destinato a guadagnare un posto di rilievo nei titoli e nelle prime pagine dei giornali fintanto che sarà alla Juventus. Tudor lo sa e ne apprezza decisamente le qualità. Tutte cose che si dicevano anche all’arrivo di Thiago Motta, ma anche in questo caso dobbiamo dire che l’attaccante verrà messo al centro della squadra e giocherà molto, a differenza dell’ultimo periodo nel quale sembrava essere stato accantonato. Per tutto il resto non rimane che attendere qualche ora, per conoscere meglio la nuova, Vecchia Signora.