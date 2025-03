Juventus-Genoa 1-0, basta Yildiz a Tudor per i primi 3 punti

Finisce 1-0 all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa a decidere il match una rete di Yildiz nel primo tempo con i bianconeri che così dopo i due ko contro Atalanta e Fiorentina tornano a centrare i 3 punti in Serie A.

Juventus-Genoa, le ufficiali

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Renato Veiga; Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli De Winter, Vazquez, Matturro; Frendrup, Masini, Onana; Zanoli, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira

Yildiz la sblocca

Primo guizzo di Nico Gonzalez al 7′. Nico Gonzalez semina il panico in ripartenza, palla per Vlahovic con un cross per Yildiz: il suo colpo di testa è deviato sulla linea da Sabelli. Gioco fermo però: l’attaccante serbo era in posizione irregolare. La Juve la sblocca al 27′ con Yildiz. Ripartenza veloce della squadra bianconera. Palla in profondità per il numero 10 bianconero che semina il panico tra le maglie genoane e conclude di potenza, sul secondo palo. Un minuto i bianconeri perdono per infortunio Gatti. Contusione al soleo sinistro per il difensore. Dentro Kalulu. 4 minuti e ammonizione in casa Juve. Nico Gonzalez cerca di entrare in area, bravo Onana a contrastarlo. Ripartenza di Miretti fermata da Thuram, punito con un giallo.

Finisce 1-0

Inizia meglio il Genoa la ripresa. Sabelli, con l’esterno, cerca e trova Pinamonti in area: la sua girata termina di poco a lato. 1 minuto e viene ammonito Frendrup per fallo su Locatelli. Al 72′ appena entrato ammonito anche Malinovskyi per fallo su Conceicao. Juve che sfiora il raddoppio al 86′. Conclusione di Locatelli su sponda di Vlahovic: respinge con i pugni Leali. Termina così, la Juventus, grazie alla rete di Yildiz, trova la vittoria nel nuovo corso targato Tudor. Non basta una prova generosa del Genoa, con qualche sbavatura in difesa e poca efficacia in attacco. I bianconeri dunque rispondono al Bologna nella lotta al quarto posto, ora a -1 dai felsinei in classifica.