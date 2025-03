Lecce, Giampaolo: “A parti invertite non so se il gol sarebbe stato confermato”

Dopo la sconfitta per 0-1 contro la Roma di Claudio Ranieri tra le mura amiche dello stadio Via del Mare di Lecce, match valido per la 30° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Marco Giampaolo, allenatore dei Salentini, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Veniamo penalizzati da un fallo su Baschirotto in occasione del gol della Roma. Noi abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto le nostre occasioni ma se riguardo il lroo gol vedo una spallata netta su Baschirotto. Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato questo fallo. Baschirotto è tutti i giorni in palestra, pesa 90 chili e non è uno che si butta per niente, anzi. Lui vive di questi contrasti. Ma quella spallata lì lo butta a terra”.

Lecce, ancora Giampaolo

Da cosa riparte il Lecce dopo questo periodo? L’approccio alla gara è stato buono e per un’ora avete fatto anche un’ottima partita: “La squadra ha giocato con spirito, con determinazione contro un avversario che è più forte di te e viene da un periodo di forma. Noi abbiamo giocato e non posso rimprovareare nulla ai miei ragazzi che hanno sudato la maglia fino al 95°. Sono cose che nella partita vanno oltre la nostra possibilità. C’è grande rammarico per aver preso un gol evitabile e ci dispiace profondamente”.

In questo momento c’è magari una mancanza di fiducia? Non trova che manchino i gol di altri giocatori oltre a Krstovic: “Se avessimo contribuito con qualche gol in più anche da altri giocatori e non solo da Krstovic, staremmo parlando d’altro. Ma così non è stato, quindi dobbiamo fare meglio. Adesso mi interessa poco parlare di questo, bisogna schiumare sudore e lacrime come oggi e poi alla fine se i nostri avversari saranno più bravi stringeremo loro la mano”.

Così a Sky sui pochi gol

Pochi gol nell’ultimo periodo: sei preoccupato: “No. E’ chiaro che con più gol avremmo fatto più punti. Sono consapevole che la lotta salvezza è dura, per noi ma anche per gli altri. Fino a quando la squadra dà buone risposte come spirito non sono preoccupato: la squadra non è piatta“.

Non può segnare solo Krstovic: “Abbiamo bisogno dei gol di qualche centrocampista, di qualche difensore e di sfruttare di più le palle inattive. Tutte cose che sommate possono fare la differenza. Non contano solo i gol che non facciamo, ma anche qualcuno di troppo che abbiamo subito“.