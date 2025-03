Lecce-Roma 0-1, ancora Dovbyk regala i 3 punti a Ranieri

Vince ancora la Roma, 7 successo consecutivo in Serie A, 14 risultato utile consecutivo, terzo 1-0 di fila. Giallorossi momentaneamente sesti in classifica a -3 dalla Juventus e -4 dal Bologna. Superata momentaneamente la Lazio in classifica.

Lecce-Roma, le ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

0-0 ma Roma pericolosa

Roma subito pericolosa. Lancio lungo di Svilar per Angelino. Falcone e Giulbert non si intendono e si scontrano lasciando il pallone per Angelino. L’esterno calcia a porta vuota ma non trova lo specchio della porta. Risposta Lecce al 14′ con Helgason. Helgason recupera un pallone vagante perso dalla Roma, si avvicina al limite dell’area e calcia in porta. Tiro che sfiora il palo alla destra di Svilar. Ancora Roma pericolosa al 21′. Falcone passa centralmente per Ramadani marcato da Konè che gli scippa palla e calcia in porta. Il portiere salentino si salva con un intervento provvidenziale sul tiro del centrocampista della Roma. Al 35′ Lecce pericoloso. Karlsson riceve palla e serve sulla corsa Gallo che calcia in porta. Svilar respinge e Angelino libera l’area. 5 minuti e ci prova ancora il Lecce. Guilbert scende sulla sinistra e crossa sul primo palo. Krstovic taglia e colpisce il pallone non trovando lo specchio della porta. Complice anche il disturbo di Hummels.

La decide Dovbyk

Lecce pericoloso al 59′ con Krstovic. L’attaccante prova il tiro da centrocampo e per poco non sorprende Svilar fuori dai pali. Al 67′ la Roma con Mancini, la rete viene però annullata per fuorigioco e non convalidata dopo l’intervento del VAR. Al 80′ Roma avanti con Dovbyk. L’attaccante conquista palla dopo un duello fisico con Baschirotto. Entra in area, finta il tiro e poi calcia sotto le gambe di Gaspar. Nulla da fare per Falcone. Finisce così 0-1, Roma momentaneamente sesta.