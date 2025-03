Moto Gp, dominio dei fratelli Marquez nella sprint race

Sempre la stessa storia. Marc Marquez domina a Austin e conquista la sprint race del Gran Premio delle Americhe, terzo atto del mondiale 2025 della MotoGP. Il Cabroncito vince davanti al fratello Alex, con Bagnaia terzo, per l’ennesimo podio identico nella sprint. Pecco lotta nei primi due giri contro i fratelli, poi paga dazio e tiene il podio. Di Giannantonio quarto, poi Morbido. Il Cabroncito vince senza strafare, mantenendo la clamorosa media del 100% in questo 2025 per lui stratosferico, dove è sempre arrivato primo considerando le qualifiche, la sprint e la gara domenicale. Su una pista per lui molto amica, Marc vince ancora davanti al fratello, con Pecco costretto a guardare i due fratelli ancora abbastanza a distanza.