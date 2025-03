Inter, le scuse di Frattesi (IL POST)

Attraverso i propri social, il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi commenta così il match vinto 2-1 contro l’Udinese anche grazie a un suo gol, soffermandosi anche sul momento delicato che lo vede protagonista. Il riferimento è a questioni di natura familiare: qualche settimana fa il calciatore aveva confessato di aver vissuto un periodo complicato a gennaio per via di problemi di salute di sua nonna, a cui come noto è affezionatissimo. Nel messaggio, comunque, il centrocampista ha ribadito il suo affetto per i colori nerazzurri, allontanando le voci di un suo possibile addio a fine stagione. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Frattesi (@davidefrattesi_22)