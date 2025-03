Milan, ricovero e forfait dell’ultimo minuto per un ex Chelsea!

Nuovo sfortunato stop per Ruben Loftus-Cheek. Durante il ritiro della squadra a Napoli, l’inglese ha vissuto momenti di forte disagio fisico a causa di improvvisi dolori addominali. Il centrocampista inglese è stato immediatamente sottoposto a controlli medici, che hanno evidenziato un caso di appendicite acuta. La situazione ha richiesto un ricovero urgente per permettere ai medici di valutare la necessità di un intervento chirurgico.

Per il centrocampista inglese ex Chelsea prosegue la sfortunatissima stagione 2024/25. Il giocatore è stato fuori per infortunio in questa stagione già 103 giorni, per un totale di 22 partite. Quella del Maradona di questa sera sarà la 22^.

Diagnosi e ricovero d’urgenza

Il malessere di Loftus-Cheek si è manifestato durante il ritiro nella città campana della squadra, spingendo lo staff medico a effettuare accertamenti approfonditi. Dpo gli esami clinici, i medici hanno diagnosticato un’appendicite acuta, una condizione che, se non trattata tempestivamente, può portare a gravi complicazioni. La decisione di procedere con il ricovero è stata presa per garantire un monitoraggio costante e per preparare il giocatore all’operazione necessaria alla rimozione dell’appendice.

L’intervento chirurgico e tempi di recupero

Nella giornata di oggi, Loftus-Cheek sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione dell’appendice. L’operazione, considerata di routine, prevede generalmente tempi di recupero piuttosto rapidi, ma la ripresa dell’attività agonistica dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore nei giorni successivi. Il club rossonero seguirà con attenzione l’evoluzione del suo stato di salute, con l’obiettivo di garantire un rientro graduale e sicuro in campo. Loftus-Cheek dovrà osservare un periodo di riposo, prima di poter tornare a disposizione della squadra di Sergio Conceição.