Napoli, Conte: “Anche oggi vittoria importante”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato così il successo dei suoi per 2-1 contro il Milan: “Assolutamente, dicevo allo staff che giorni così li odi, quando ti capitano problemi seri da risolvere. Oggi è stata una giornata molto dura e faticosa, ma sono contento perché ho avuto una grande risposta dai ragazzi. Anguissa non doveva partire dall’inizio, abbiamo rischiato anche Neres, che non giocava da più di un mese e mezzo. Dopo 7-8 mesi i ragazzi hanno assimilato varie situazioni. Poi nel secondo tempo, quando sono mancate le forze a Frank e David, e anche quando è uscito Lobotka, è diventata difficile. Anche chi entra, entra in un momento di pressione. Complimenti a chi è subentrato perché non era facile. Mi auguro di recuperare tutti, in questo modo possiamo dare fastidio fino alla fine. Se no, qualcosina per strada la possiamo lasciare“.

Napoli, ancora Conte

Tre punti, segnale importante: “È stata una partita importante oggi, ora abbiamo 9 punti di vantaggio sulla quinta, oltre a tornare a -3 dall’Inter. La Champions sarebbe un traguardo importantissimo, considerando le altre rose. Mantenere i tre punti in scia all’Inter è stato molto importante. Se abbiamo tutti a disposizione, possiamo dare fastidio, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi tre mesi. Ci si dimentica il periodo che abbiamo attraversato e contro chi. Gli alibi non devono esistere, ma vanno dati meriti a questi ragazzi. Oggi il primo tempo è stato di livello assoluto e mi auguro che venga ripetuto per 90 minuti senza che ci venga l’angoscia“.

Sui cambi

Le è mai capitato di cambiare così spesso modulo e giocatori: “Lo ripeto spesso anche al mio staff: penso che quest’anno, come l’anno scorso quando non ho allenato, sono stato sul pezzo e ho studiato tanto. Il fatto di stare fermo e avere la mente fredda mi ha ampliato le conoscenze dal punto di vista tattico. Quello che è successo quest’anno non mi era mai capitato. Già è difficile cambiare sistema di gioco, devo dire grazie all’anno scorso in cui sono rimasto fermo. Oggi mi sento molto più forte, tutto quello che ho imparato l’anno scorso l’ho messo in pratica trovando un gruppo di ragazzi fantastici. Ho avuto la fortuna di trovare questo gruppo, e le diverse soluzioni tattiche hanno ampliato il mio bagaglio di conoscenze“.



Sui giocatori usciti: “Lobotka è uscito per crampi. Anguissa non ce la faceva più, non giocava una partita da tanto. Non dovremmo avere altri infortuni“.