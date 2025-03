Udinese, Runjaic: “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko 2-1 contro l’Inter: “Il primo tempo è stato così così, non abbiamo giocato bene. Non siamo partiti bene, abbiamo perso un sacco di palle facili, con tanti errori. Quando l’Inter ha la palla sa cosa deve fare, ha giocatori fantastici con tanta esperienza: li abbiamo invitati a fare transizioni semplici, non abbiamo difeso come avremmo dovuto. L’Inter è una squadra fantastica, con ottimi schemi, e sanno come attaccare in transizione: l’hanno fatto molto bene, anche per colpa nostra. Sul 2-0 era quasi impossibile rientrare in partita, così nell’intervallo ci siamo detti di provarci, di non arrenderci, di giocare meglio, con più energia e coraggio. Ha funzionato, abbiamo segnato a un’ottima squadra che ha anche un portiere fantastico“.

È orgoglioso del secondo tempo? È l’Udinese che vuole vedere sempre?

“Sì, abbiamo fatto vedere un’ottima prestazione. Siamo una squadra che sta crescendo, fare possesso è una sfida per noi. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, questa è la direzione: non posso dire che sono orgoglioso, ma posso dire che sono felice del secondo tempo e che ho visto alcune cose davvero discutibili nel primo“.

Runjaic a DAZN

Sulla gara: “Se giochi contro l’Inter, devi avere un’intensità forte per tutto l’arco della gara. La prima parte di gara non l’abbiamo giocata bene, mentre nella ripresa ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a rimontare. Ci portiamo a casa la reazione, anche se torniamo a casa con una sconfitta“.

Cosa è cambiato nella ripresa: “Abbiamo avuto un approccio con errori individuali alla gara. Nella ripresa, abbiamo giocato con più tranquillità. Abbiamo fatto fatica a difendere, soprattutto nel primo gol: non abbiamo il livello dell’Inter, ma comunque dobbiamo evitare errori che non possiamo permetterci in questo torneo“.

Qual è l’obiettivo dell’Udinese per fine stagione: “Io vorrei essere più in alto in classifica. Avremo gare molto complicate, contro Genoa e Milan ad esempio. Mi auguro che i ragazzi possano dare il massimo in ogni gara: dobbiamo restare concentrati anche perché tutte le gare sono complicate. L’obiettivo potrebbe essere raggiungere quota 50 punti in classifica“.