UFFICIALE Esonero immediato: fatale l’ultima sconfitta in campionato

La sconfitta contro il Borussia Moenchengladbach è costata cara al tecnico Marco Rose che come spiegato da un comunicato ufficiale diramato in mattinata è stato esonerato: decisione senza precedenti da parte dei vertici del Lipsia pronti a trovare un sostituto per il rush finale della stagione con il Club della Red Bull attualmente al sesto posto.

Un addio dopo solo 2 vittorie nelle ultime 9 partite del campionato tedesco con l’allenatore 48enne che dice addio al Lipsia dopo essere stato tesserato nel 2022.

COMUNICATO UFFICIALE LIPSIA

“RB Lipsia si separa da Marco Rose. Marco Rose è stato sollevato dal suo incarico di capo allenatore del RB Lipsia con effetto immediato. Anche la sua squadra di allenatori di Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck hanno lasciato il club, insieme a Frank Aehlig (capo della prima squadra di calcio). Il club annuncerà chi assumerà il ruolo di capo allenatore a tempo debito”.